F.Bahçe Panzer’e geçit vermedi!

Avrupa Ligi'nin 20. haftasındarşılaşmayı baştan sona domine eden sarı-lacivertliler ilk yarıyı da 37-34 önde kapattı. Fenerbahçe'de Sertaç Şanlı 18 sayı ile mücadelenin en skorer ismi olurken zaferde önemli rol oynadı. Marko Guduric ile Nigel Hayes 14'er sayı kaydetti. Bonzie Colson ise 10 sayı ile mücadele etti., Avrupa Ligi'nde gelecek hafta Kızılyıldız deplasmanına gidecek.