Anadolu Efes’in nefesi yetmedi!

THY Euroleague'in 21. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Paris Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Mücadele Fransız temsilcisinin 88-84 galibiyeti ile tamamlandı. Karşılaşmanın en skorer ismi 21 sayıyıla Anadolu Efes formasıyla Elijah Bryant oldu.

Bu sonuçla üst üste 4. maçını kaybeden Anadolu Efes, 10 galibiyette kaldı. Paris Basketbol ise 12. galibiyetini elde etti.

Paris Basketbol: Shorts 17, Malcolm 12, Ward 6, Hayes 3, Jantunen 10, Hifi 14, Cavaliere 7, Maodo Lo 9, Ouattara 10, Bandja Sy, Kratzer

Anadolu Efes: Nwora 7, Bryant 21, Smits 4, Thompson 12, Poirier 14, Larkin 13, Beaubois 3, Johnson 2, Oturu 4, Willis 4, Ercan Osmani

1. Periyot: 19-13

Devre: 37-39

3. Periyot: 59-59

Maç sonucu: 88-84