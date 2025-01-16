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Giriş Tarihi: 16.1.2025 16:51

FIBA'dan Karşıyaka'ya transfer yasağı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi temsilcilerinden Karşıyaka, FIBA'dan gelen transfer yasağı kararı nedeniyle transferde beklemeye geçti.

AA
FIBA’dan Karşıyaka’ya transfer yasağı!

Karşıyaka, FIBA'dan gelen transfer yasağıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeniden yapılanma sürecinde transfer çalışmalarına hız verildiği ve 1 yerli ile 2 ABD'li oyuncunun transferinin imza aşamasına getirildiği belirtildi.

BEKLEMEYE ALINDI

FIBA'dan gelen son dakika transfer yasağı kararıyla bu planların beklemeye alındığı aktarılan açıklamada, "Bu yasağın 2022-23 sezonunda forma giyen oyuncumuz Mindaugas Kuzminskas'ın ödenmeyen maaş ve menajerlik ücretlerinden kaynaklandığı tarafımıza iletilmiştir. Bununla birlikte, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarını kapsayan geçmiş dönem mali yükümlülükleriyle ilgili birçok dosya, FIBA nezdinde işlem görmeye devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

AÇIKLAMA YAPILACAK

Açıklamada, basketbol şube yetkililerinin süreçle ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.

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FIBA'dan Karşıyaka'ya transfer yasağı!
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