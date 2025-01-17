Fenerbahçe Beko, Zalgiris’i geriden gelip mağlup etti!

EuroLeague'in 22. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Zalgiris'i ağırladı. Mücadeleyi Fenerbahçe Beko 98-86 kazandı.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler 14. galibiyetini alırken, konuk ekip 11. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Mücadeleye Brazdeikis'in isabetli atışlarıyla başlayan Zalgiris, ilk 3 dakikayı 10-4 önde geçerken, Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius mola aldı. Molanın ardından fark 10 sayıya kadar çıksa da Fenerbahçe, farkı 3'e indirdi ve ilk periyot konuk ekibin 20-17 üstünlüğüyle geçildi.

İkinci periyodun bitmesine 4 dakika kala Zalgiris, Smailagic'in üst üste attığı 11 sayı ile farkı 11'e çıkardı: 26-37. Zalgiris, soyunma odasına 47-34 önde gitti. Üçüncü periyoda etkili başlayan sarı-lacivertliler, periyodun bitimine 7 dakika kala farkı 8 sayıya indirdi: 45-53. Periyodun devamında da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, son çeyrek öncesi farkı 6'ya düşürdü: 62-68.

Son periyoda Guduric'in 3 sayılık isabetleriyle başlayan sarı-lacivertli ekip, 68-68 eşitliği yakaladı. Maçın sonuna 7 dakika kala Hayes-Davis ile 3 sayılık isabet bulan Fenerbahçe, öne geçti: 73-71. Fenerbahçe, Colson'ın 3 sayılık isabetiyle farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 81-72. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, maçı 12 sayılık farkla 98-86 kazandı.

Fenerbahçe'de Nigel Hayes-Davis 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Öte yandan Zalgiris Başantrenörü Andrea Trinchieri mücadelenin son anlarında ikinci kez teknik faul alarak oyun dışında kaldı.