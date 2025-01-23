Alperen Şengün 18 sayı attı, SGS kariyer rekorunu kırdı!

NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşma ile devam etti. Houston Rockets, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 109-108'lik skorla yendi ve 29. galibiyetini elde etti. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün, 29 dakika süre aldığı maçta 18 sayı, 11 ribaund, 4 asist ve 1 blokla oynarken, Fred VanVleet 26 sayı, 5 asist ve Amen Thompson ile Cam Whitmore da 16'şar sayıyla katkı verdi. Ligdeki 7. yenilgisini alan Cleveland'da Darius Garland 26 sayı, Donovan Mitchell da 19 sayıyla müsabakayı tamamladı.

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER'DAN KARİYER REKORU

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, sahasında mücadele ettiği Utah Jazz'ı 123-114 yenerek, 36. galibiyetini kazandı. Oklahoma'da Shai Gilgeous-Alexander 54 sayı, 8 ribaund ve 5 asistlikle ön plana çıkarken, Jalen Williams da 25 sayı ile eşlik etti. Gilgeous-Alexander bu performansıyla kariyer sayı rekorunu kırdı. Bu sezonki 32. yenilgisini alan Utah'ta ise John Collins 22 sayı, Collin Sexton 18 ve Walker Kessler de 17 sayıyla oynasa da mağlubiyete engel olamadı.

NBA'de günün sonuçları şöyle:

Dallas Mavericks: 114 - Minnesota Timberwolves: 115

Brooklyn Nets: 84 - Phoenix Suns: 108

Atlanta Hawks: 104 - Detroit Pistons: 114

Houston Rockets: 109 - Cleveland Cavaliers: 108

Memphis Grizzlies: 132 - Charlotte Hornets: 120

Oklahoma City Thunder: 123 - Utah Jazz: 114

Sacramento Kings: 123 - Golden State Warriors: 117

Los Angeles Clippers: 113 - Boston Celtics: 117