Anadolu Efes, Milano’yu rahat geçti!

THY EuroLeague 23'üncü hafta maçında Anadolu Efes ile Olimpia Milano karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçı temsilcimiz 110-66 kazandı.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes, EuroLeague'de 5 maç sonra galibiyetle tanıştı ve toplamda 11'inci galibiyetini aldı. Olimpia Milano ise 11'inci yenilgisini yaşadı.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

ANADOLU EFES: Larkin 11, Beaubois 18, Nwora 15, Bryant 12, Smits 13, Thompson 5, Dozier Jr 8, Poirier 6, Ercan Osmani 12, Oturu 10

OLIMPIA MILANO: Dimitrijevic 4, Mannion 7, Tonut 2, Bolmaro 7, Brooks 13, Leday 10, Ricci 8, Flaccadori, Caruso 4, Shields 9, Gillespie 2

1'İNCİ PERİYOT: 24-9

DEVRE: 54-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 87-48