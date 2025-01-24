NBA’de All Star ilk 5’leri açıklandı!

Los Angeles Lakers forması giyen yıldız oyuncu LeBron James, 21. kez all-star seçilerek rekor kırdı.

NBA'de Doğu Konferansı'nın ilk beşi şu şekilde: Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo, Karl-Anthony Towns

NBA'de Batı Konferansı'nın ilk beşi şu şekilde: Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James, Kevin Durant, Nikola Jokic

GÖREV ALACAK KOÇLAR

NBA All-Star'da görev alacak iki koç da belli oldu. Mark Daigneault ve Kenny Atkinson takımların başında yer alacak.

GÖZLER ALPEREN ŞENGÜN'DE

Houston Rockets forması giyen Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün All-Star olup olmayacağının açıklanacağı yedek kadro ise NBA tarafından 30 Ocak tarihinde, takım koçlarının oylarıyla belli olacak.

YENİ FORMAT GELİYOR

16 Şubat'taki All Star etkinliğinde öncekilerden farklı olarak bu sene birden fazla maç oynanacak.

İki All Star takımındaki 24 oyuncu, yayıncı kuruluş TNT'nin yorumcuları Charles Barkley, Kenny Smith ve Shaquille O'Neal tarafından 8'er kişilik üç takıma dağıtılacak.

NBA'deki ilk ve ikinci senelerini geçirenlerin yer aldığı Yükselen Yıldızlar Maçı'nı kazanan takımla birlikte 4 takımlık turnuva yapılacak.

İki yarı finalin ardından final maçı oynanacak. Bu maçlarda 40 puana ulaşan ilk ekip, galip sayılacak.

Şampiyon olan takımın oyuncuları, kişi başı 125 bin dolar kazanacak.