Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Opet, grubu lider tamamladı!
Giriş Tarihi: 29.1.2025 00:04

Fenerbahçe Opet, grubu lider tamamladı!

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2’nci Tur F Grubu 6’ncı ve son maçında deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımını 88-71 mağlup ederek grubunu namağlup lider tamamladı.

DHA
Fenerbahçe Opet, grubu lider tamamladı!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu altıncı maçında Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket ekibini 88-71 mağlup etti.

Sarı-Lacivertliler, F Grubu'nu namağlup lider tamamladı. İstanbul'da iki takım arasında oynanan ilk maçı sarı-lacivertliler, 92-56 kazanmıştı.

SALON: Pabellon Fuente de San Luis

VALENCIA BASKET: Iagupova 10, Turner 2, Torrens 8, Fingall 3, Alexander 6, Fiebich 14, Vitola 8, Broncano 3, Florez 17, Jelenc, Mavunga

FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 6, Atkins 7, Williams 18, Meesseman 14, Milic 7, Sabally 10, Allemand 15, Badiane 5, Charles 6, Lekovic

1'İNCİ PERİYOT: 14-29

DEVRE: 31-59

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-73

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Opet, grubu lider tamamladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA