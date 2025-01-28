Fenerbahçe Opet, grubu lider tamamladı!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu altıncı maçında Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket ekibini 88-71 mağlup etti.
Sarı-Lacivertliler, F Grubu'nu namağlup lider tamamladı. İstanbul'da iki takım arasında oynanan ilk maçı sarı-lacivertliler, 92-56 kazanmıştı.
SALON: Pabellon Fuente de San Luis
VALENCIA BASKET: Iagupova 10, Turner 2, Torrens 8, Fingall 3, Alexander 6, Fiebich 14, Vitola 8, Broncano 3, Florez 17, Jelenc, Mavunga
FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 6, Atkins 7, Williams 18, Meesseman 14, Milic 7, Sabally 10, Allemand 15, Badiane 5, Charles 6, Lekovic
1'İNCİ PERİYOT: 14-29
DEVRE: 31-59
3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-73