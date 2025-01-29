Alperen Şengün double-double yaptı, Rockets kazanmaya devam etti!

NBA'de son dönemin formda takımı Houston Rockets, Doğu Konferansı'ndan Atlanta Hawks'a konuk oldu. Rockets, zorlu geçen deplasman maçından 96-100'lük skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte üst üste Houston ikinci günde de deplasman galibiyeti aldı. Rockets'ta temsilcimiz Alperen Şengün 18 sayı – 10 ribaund – 2 asist – 1 top çalma ile galibiyette önemli rol oynadı ve double-double yaptı.

'TÜRK MICHAEL JORDAN'

Houston Chronicle gazetesinde yayınlanan haberde Houston Rockets coachu Ime Udoka'nın Alperen için söylediği "Türkiye'nin Michael Jordan'ı" sözüne dikkat çekildi.

Houston takımının Amerika Birleşik Devletleri'nde maçlar için gittiği her yerde Türkiye'den muhabirler ya da Türk basketbolseverlerin kendisini karşıladığına vurgulandı.