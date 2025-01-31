Fenerbahçe Beko’dan farklı galibiyet!

Maçın ilk periyodunda özellikle Colson'un hızlı hücumlardan elde ettiği sayılarına sarı-lacivertlilerin uzunları Sertaç ve Melli'nin isabetli üçlükleri eklenince ilk periyot 22-13 Fenerbahçe lehine tamamlandı. 2'nci periyoda içeriden ve dışarıdan bulduğu sayılarla başlayan ev sahibi ekip periyot ortalarında farkı çift hanelere çıkardı ve soyunma odasına da 46-37 önde gitti.

Karşılaşmasının 2'nci yarısına Guduric'le etkili başlayan ev sahibi takım, özellikle üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla 3'üncü periyodu 69-54 önde kapadı. Son periyotta da rakibine karşı üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler maçtan da 95-81 galip ayrıldı.

Bu sonuçla EuroLeague'de oynadığı son 6 maçı kazanan ve bir maç eksiği bulunan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, çıktığı 23 maçta 16 galibiyet, 7 mağlubiyetle ikinci sıradaki yerini korudu.

SHENGELIA'DAN KARİYER REKORU

İtalyan temsilcisi Virtus Bologna'nın yıldız oyuncusu Shengelia bulduğu 35 sayı ile maçın en skorer ismi olurken aynı zamanda kariyer rekoru kırdı. Gürcü asıllı başarılı forvet bu performansı ile Fenerbahçe seyircisinden de alkış aldı.

MELİH 1000 SAYI BARAJINI GEÇTİ

Melih Mahmutoğlu maçın son 2 dakikasında oyuna girdiği maçta kaydettiği 3 sayılık atışla bin sayı barajını geçmeyi başardı ve bu başarıyı taraftarla kutladı.

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Jakub Zamojski, Alberto Baena

FENERBAHÇE BEKO: Nigel Hayes 8, Guduric 17, Zagars 6, Colson 12, Birch, Hall 6, Tarık Biberovic 9, Melli 8, Sertaç Şanlı 11, McCollum 15, Pierre, Melih Mahmutoğlu 3

VIRTUS BOLOGNA: Shengelia 35, Pajola, Cordinier 12, Tucker, Diouf 2, Morgan 11, Grazulis 7, Hackett 4, Polonara 2, Belinelli 3, Akele 2, Vısconti 3