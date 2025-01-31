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Giriş Tarihi: 31.1.2025 08:25 Son Güncelleme: 31.1.2025 08:34

NBA'de büyük gurur: Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star'da!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star yedeklerine seçildi. Geçtiğimiz günlerde Alperen, 4. sezonunu geçirdiği NBA kariyerinde 4 bin 12 sayıya ulaşarak bir başarıya daha imza atmıştı.

NBA’de büyük gurur: Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star’da!

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, tarihi bir başarıya imza attı. Şengün, 2025 NBA All-Star yedeklerine seçildi.

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, All-Star'da mücadele edecek ikinci Türk basketbolcu oldu.

22 yaşındaki yıldız basketbolcu, bu sezon Houston formasıyla 19.1 sayı, 10.4 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları ile oynadı.

NBA All-Star'da Batı Konferansı'nın daha önce oylama sonucunda belli olan ilk 5'inde Stephen Curry, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James ve Nikola Jokic yer alırken yedeklerinde Anthony Davis, Anthony Edwards, James Harden, Jaren Jackson Jr., Alperen Şengün, Victor Wembanyama ve Jalen Williams yer aldı.

Doğu Konferansı'nın ilk 5'i Giannis Antetokounmpo, Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Jayson Tatum ve Karl-Anthony Towns'tan oluşurken yedeklerinde Jaylen Brown, Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Damian Lillard, Evan Mobley ve Pascal Siakam yer aldı.

4 BİN BARAJINI AŞTI

NBA'de geçtiğimiz gün Atlanta Hawks'a konuk olan Houston Rockets'ta 29 dakika süre alan Alperen Şengün, 18 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

İstatistiklerine 2 asist ve 1 top çalma da ekleyen Alperen, 4. sezonunu geçirdiği NBA kariyerinde 4 bin 12 sayıya ulaştı.

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NBA'de büyük gurur: Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star'da!
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