NBA’de büyük gurur: Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star’da!

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, tarihi bir başarıya imza attı. Şengün, 2025 NBA All-Star yedeklerine seçildi.
Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, All-Star'da mücadele edecek ikinci Türk basketbolcu oldu.
NBA All-Star'da Batı Konferansı'nın daha önce oylama sonucunda belli olan ilk 5'inde Stephen Curry, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James ve Nikola Jokic yer alırken yedeklerinde Anthony Davis, Anthony Edwards, James Harden, Jaren Jackson Jr., Alperen Şengün, Victor Wembanyama ve Jalen Williams yer aldı.
Doğu Konferansı'nın ilk 5'i Giannis Antetokounmpo, Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Jayson Tatum ve Karl-Anthony Towns'tan oluşurken yedeklerinde Jaylen Brown, Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Damian Lillard, Evan Mobley ve Pascal Siakam yer aldı.
4 BİN BARAJINI AŞTI
NBA'de geçtiğimiz gün Atlanta Hawks'a konuk olan Houston Rockets'ta 29 dakika süre alan Alperen Şengün, 18 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.