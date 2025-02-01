F.Bahçe Beko seriye bağladı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 95-81 mağlup etti. Bu sonuçla bir maçı eksik sarı-lacivertliler,Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Fenerbahçe, devreyi de 46-37 önde kapattı.galibiyete katkı sağladı.İtalyan ekibinde Shengelia, 35 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.