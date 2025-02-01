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Giriş Tarihi: 1.2.2025

F.Bahçe Beko seriye bağladı

F.Bahçe Beko seriye bağladı
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 95-81 mağlup etti. Bu sonuçla bir maçı eksik sarı-lacivertliler, üst üste altıncı, toplamda ise 16. galibiyetini aldı. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Fenerbahçe, devreyi de 46-37 önde kapattı. Kanarya'da Guduric 17, McCollum 15, Colson ise 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Kaptan Melih Mahmutoğlu da THY Avrupa Ligi'nde 1000 sayı barajını geçti. İtalyan ekibinde Shengelia, 35 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
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F.Bahçe Beko seriye bağladı
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