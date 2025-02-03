San Antonio Spurs, 3 takımlı takasta De’Aaron Fox’u kadrosuna kattı

NBA'den yapılan açıklamaya göre Chris Paul ve Victor Wembanyama gibi all-star oyuncuları kadrosunda bulunduran Spurs, 3 takımın dahil olduğu takasta Kings'ten De'Aaron Fox ve Jordan McLaughlin'i transfer etti.

Ligin önemli skorerlerinden 27 yaşındaki Fox, Kings tarafından 2017 draftında 1. tur 5. sıradan seçildi.

Kings'te bu sezon 25 sayı, 5 ribaunt, 6,1 asist ve 1,5 top çalma ortalamalarıyla oynayan Fox, 2023'te all-star seçildi, geçen sene ise top çalma istatistiğinde ligin zirvesinde yer aldı.

Ayrıca takas kapsamında Kings, Chicago Bulls'tan Zach LaVine ve Spurs'ten Sidy Cissoko'yu kadrosuna katarken 3'er adet birinci ve ikinci tur draft hakkı aldı.

Bulls ise Spurs'ten birinci tur draft hakkı ile Zach Collins, Tre Jones ve Kings'ten Kevin Huerter'i takıma kattı.