Hande Baladın Fenerbahçe’de

Kadınlar Ligi'nde iki yıldız isim dengeleri değiştirecek…Hande 2010'da altyapısına girdiği Eczacıbaşı'na 15 yıl sonra veda edecek. 27 yaşındaki smaçör, bu süreçte 2018-19 sezonunda deneyim kazanması için Galatasaray'da kiralık oynamış ve bir sene sonra eve dönmüştü. Milli takım formasını da giyen Hande Baladın, Eczacıbaşı'nın F.Bahçe'yi 3-2 yendiği son maçta ilk 6'da yer almamış, ilk setin sonunda oyuna girmiş ve 3 sayı almıştı.