Hande Baladın Fenerbahçe’de

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Kadınlar Ligi'nde iki yıldız isim dengeleri değiştirecek… VakıfBank forması giyen Zehra Güneş'le görüşmelerini sürdüren F.Bahçe Medicana, Eczacıbaşı'ndan Hande Baladın ve Polonya Milli Takımı'nda oynayan Agnieszka Korneluk ile anlaşmaya vardı.
Hande 2010'da altyapısına girdiği Eczacıbaşı'na 15 yıl sonra veda edecek. 27 yaşındaki smaçör, bu süreçte 2018-19 sezonunda deneyim kazanması için Galatasaray'da kiralık oynamış ve bir sene sonra eve dönmüştü. Milli takım formasını da giyen Hande Baladın, Eczacıbaşı'nın F.Bahçe'yi 3-2 yendiği son maçta ilk 6'da yer almamış, ilk setin sonunda oyuna girmiş ve 3 sayı almıştı.