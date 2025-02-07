Alperen Şengün’ün NBA All-Star’da yer alacağı takımın kadrosu belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star organizasyonuna seçilen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün All-Star maçında yer alacağı takımın kadrosu belli oldu.
NBA'den yapılan açıklamaya göre Şengün, Charles Barkley'nin takımı Team Chuck'da olacak.
22 yaşındaki milli basketbolcunun yer aldığı takımda Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns ve Donovan Mitchell bulunuyor.
2025 NBA All-Star organizasyonu, 16 Şubat'ta San Francisco'daki Chase Center'da yapılacak.