NBA: Oklahoma City Thunder seriye bağladı!

NBA'de 7 maç yapıldı. Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Toronto Raptors'ı 12 sayı farkla 121-109 yendi.

Thunder'da Jalen Williams 27 sayı, Shai Gilgeous-Alexander 25 sayı kaydetti. Raptors'ta ise Scottie Barnes, 21 sayı ile maçı tamamladı.

BOOKER'DAN 47 SAYI

Batı Konferansı'nda Phoenix Suns konuk ettiği Utah Jazz'ı 135-127 yendi. Suns'ta Devin Booker, 47 sayı, 11 asist, 6 ribaunt ile maçın yıldızı oldu. Jazz'da ise John Collins 21 sayı, Lauri Markkanen 20 sayı kaydetti.

DETROIT EVİNDE KAZANDI

Doğu Konferansı'nda Detroit Pistons konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 125-112 mağlup etti. Pistons'ta Malik Beasley, 36 sayıyla NBA kariyer rekorunu kırarken Tobias Harris ise 22 sayı ve 9 ribaunt kaydetti.

76ers'ta ise Tyrese Maxey, 27 sayı atarken milli oyuncu Adem Bona 2 sayı, 1 ribaunt ve 1 blok ile oynadı.

Sonuçlar:

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 117-116

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 124-134

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 115-110

Brooklyn Nets-Miami Heat: 102-86

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 125-112

Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors: 121-109

Phoenix Suns-Utah Jazz: 135-127