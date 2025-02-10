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Giriş Tarihi: 10.2.2025 07:52 Son Güncelleme: 10.2.2025 07:53

Udoka'dan Alperen Şengün'ün sakatlığıyla ilgili açıklama!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets'ın başantrenörü Ime Udoka, milli oyuncu Alperen Şengün'ün sakatlığına dair açıklama yaptı.

AA
Udoka’dan Alperen Şengün’ün sakatlığıyla ilgili açıklama!

Ime Udoka, Toronto Raptors'ı 94-87 mağlup ederek Batı Konferansı'nda 4. sıraya yükseldikleri maçın ardından basın mensuplarına Alperen Şengün'ün sakatlığına ilişkin açıklamada bulundu.

Karşılaşmanın ilk periyodunda belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen milli basketbolcuyla ilgili Ime Udoka, "Bir bel spazmıydı. Birkaç gün maçımız yok. Umarım Alperen, oynayacağımız bir sonraki müsabakaya hazır olur." ifadelerini kullandı.

Houston Rockets, 13 Şubat Perşembe günü Phoenix Suns'a konuk olacak.

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Udoka'dan Alperen Şengün'ün sakatlığıyla ilgili açıklama!
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