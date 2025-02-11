Luka Doncic, LA Lakers ile çıktığı ilk maçta galip geldi!

NBA'de 10 maç yapıldı. Jazz'ı konuk eden Lakers'ta maçın en skoreri LeBron James, 24 sayı, 7 ribaunt, 8 asistle galibiyetin mimarı oldu. Üst üste 6, sezonun 32. galibiyetini alan Batı Konferansı 4'üncüsü Lakers'ta Austin Reaves 22 sayı, 9 ribaunt ve Rui Hachimura 21 sayı, 6 ribauntla oynadı.