Beşiktaş’ta Trabzonspor maçı öncesi son durum

Beşiktaş, Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Cumartesi akşam saat 19.00'da başlayacak mücadele Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

15 MAÇTIR LİGDE ÜST ÜSTE KAZANAMIYOR

Bu sezonu da hayal kırıklıklarıyla geçiren ve şampiyonluk yarışından çok erken kopan Beşiktaş, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına gidebilmek için ya ilk dört içinde yer almak, ya da Ziraat Türkiye Kupası'nı almak zorunda.

Ligde 6. sırada yer alan siyah beyazlıların hedefi, öncelikli olarak ligdeki maçlarını kazanamak ve ilk dört içinde yer almak. Bunun için seri galibiyetlere ihtiyacı olan Beşiktaş, 7. haftadan 24. haftaya kadar bu konuda başarılı olamadı. 15 haftadır üst üste iki maçını kazanmayan Kara Kartallar, yarın Trabzonspor'u yenmesi halinde 7. haftadan sonra ilk kez iki maçını art arda kazanmış olacak.

Lige Samsunspor, Antalyapsor ve Sivasspor galibiyetleriyle başlayan Beşiktaş, 5. haftada Trabzonspor ile berabere kalmış, ardından Eyüp ve Kayserispor'u yenmişti. Kayseri galibiyetinden sonra sürekli düşüşte olan siyah beyazlılar, ligde o tarihten sonra iki maçını üst üste kazanamadı. Beşiktaş, yeni teknik direktörü Solskjaer ile çıktığı 2 lig maçında da 1 beraberlik 1 galibiyet aldı.

ŞENOL GÜNEŞ BU KEZ RAKİP OLARAK DOLMABAHÇE'DE

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha önce iki şampiyonluk yaşadığı Dolmabahçe'ye bu kez rakip olarak geliyor.

İlk olarak 2015- 2019 yılları arasında 4 sezon Beşiktaş'ı çalıştıran Güneş, 2016 ve 2017 sezonlarında şampiyonluk yaşadı. 2019 sezonun bitiminde A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne geçen tecrübeli hoca, milli takım sonrası bir yıl ara vediği teknik direktörlüğe 2022'de yeniden Beşiktaş ile döndü. Beşiktaş'taki 2. dönemi 1 yıl süren Güneş, 2023'te görevinden ayrıldı. Bu sezonun 5. haftasında tekrar Trabzonspor'a dönen Güneş, toplamda 5 yıl çalıştığı ve 2 şampiyonluk yaşadığı Dolmabahçe'ye yarın rakip olarak çıkacak.

GEDSON FERNANDES'İN DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi cezalı futbolcu bulunmuyor.

Sezon başında sakatlanan Necip Uysal, tedavi süreci devam eden Gabriel Paulista ve Bakhtiyor kesin olarak oynamayacak diğer futbocular. Sivasspor maçı sonrası stadı sekerek terk eden Gedson Fernandes ise idmana çıkmaya başladı, ancak durumu yakından takip ediliyor. Teknik direktör Solskjaer'in Gedson'un son durumuna bugünkü idman sonrası karar vereceği öğrenildi.

OLE GUNNAR SOLSKJAER BİR OYUNCU DIŞINDA ONBİRİNİ BELİRLEDİ

Teknik direktör Solskjaer Trabzonspor maçının onbirini, bir futbolcu dışında hemen hemen belirlemiş durumda.

Kalede Mert Günok'a görev verecek olan Solskjaer, defans hattını Svensson, Uduokhai, Emirhan ve Masuaku'dan oluşturacak. Takıma yeni katılan iki futbolcu olan Hadziahmetovic ve Elan Ricardo ikilisinden, Hadziahmetovic, altı numarada oynamak için bir adım önde görünüyor. Hadziahmetoviç'in yanında oynayacak futbolcu ise sakatlığı nüksetmez ise Gedson Fernandes. Fernandes'in hazır hale gelmemesi durumunda Joao Mario orta sahaya diğer aday durumunda. Hücum hattını Rashica, Rafa Silva ve Muçi'den kurması beklenen Solskjaer'in santraforu İmmobile olacak.

ÜÇ FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında.

Kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ile Ciro Immobile,'nin 3 sarı kartı bulunuyor. Bu futbolculardan Mert ve İmmobile yarın akşam onbirde maça başlayacak. İki futbolcuyla beraber görev alması durumunda Ersin de, yarın sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftada Eyüpspor deplasmanında forma giyemeyecek.