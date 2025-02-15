Olaylı derbiyi kanarya kazandı

Basketbol ING Erkekler Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray, Şanlıurfa'da kozlarını paylaşırken kazanan, 89-74'lük skorla Kanarya oldu. Sarı-lacivertlilerin baştan sona üstün götürdüğü mücadele gergin geçti. Atılan yabancı maddeler sebebiyle Fenerbahçeli taraftarlara iki kez anons yapılırken bitime 8 dakika 21 saniye kala, G.Saraylı basketbolcuların olduğu yere yine yabancı madde geldi ve 3. anonsun ardından sarı-kırmızılılar ve hakemler soyunma odasına gitti. Yabancı madde atan taraftarların bulunduğu tribünün salondan çıkartılmasının ardından G.Saraylı oyuncular sahaya döndü ve 25 dakikalık ara sonrası oyun tekrar başladı, Jasikevicius'un ekibi parkeden galip ayrıldı.

F.BAHÇE-BEŞİKTAŞ FİNALİ YARIN

Nigel Hayes-Davis 18, Biberovic ve Mc- Collum da 14'er sayı kaydetti. Beşiktaş Fibabanka ise Mersinspor'u 83-63 mağlup etti. Böylece finalin adı da belli oldu. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka yarın saat 16.00'da Şanlıurfa'da 11 Nisan Spor Salonu'nda kupa için karşı karşıya gelecek.