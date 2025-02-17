Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fenerbahçe Beko’ya tebrik!

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda 9. kez şampiyonluk zaferine ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sarı-lacivertlilere tebrik mesajı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ING Türkiye Kupası 2025 Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe Basketbol camiasını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.