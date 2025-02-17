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Giriş Tarihi: 17.2.2025 10:19 Son Güncelleme: 17.2.2025 10:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erkek Basketbol'da Türkiye Kupası zaferi yaşayan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fenerbahçe Beko’ya tebrik!

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda 9. kez şampiyonluk zaferine ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sarı-lacivertlilere tebrik mesajı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ING Türkiye Kupası 2025 Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe Basketbol camiasını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik!
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