Ergin Ataman kupayı kazandı mesajı verdi!

Yunanistan Kupası final maçında Olimpiakos ile Panathinaikos karşı karşıya geldi.

Ta Dyo Aorakia Heraklion Arena'da oynanan müsabaka Panathinaikos'un 79-75'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonuçla birlikte müzeyi kupasına götüren Panathinaikos, Ergin Ataman yönetimindeki 3. kupasını kazandı.

Şampiyonluğun ardından Panathinaikos'ta koç Ergin Ataman, basın toplantısında açıklamalarda bulundu:

"İki muhteşem takım arasında klasik bir final oynandı. İlk yarıda çok hata yaptık, 1/14 üçlük atık ve gergindik. Fakat iyi savunma yaptık. İkinci yarıda hücumda daha iyi oynamaya başladık. Sloukas ve Grant ile avantajı elimizde tuttuk. Yedi sayı fark yakaladık fakat kolay şutlar kaçırdık, maçı kaybetmek tehlikesindeydik. Son bölümde ise Sloukas ve Nunn'ı iyi kullandık ve kazandık. Geçen yılki mağlubiyetin intikamını aldık. Kupayı Giannakopoulos'a vereceğim fakat ana hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz: Lig şampiyonluğu ve EuroLeague…

Tabii ki kazandığımız için mutluyuz. Büyük bir rakibi yenmek önemli. Taraftarlarımız için önemli bir maçtı. Bu yüzden bu gece kutlamamızı yapacağız. Fakat gelecek haftadan itibaren büyük hedefemiz için, EuroLeague'i bir kez daha kazanmak için çalışacağız."