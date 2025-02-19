A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya’yı konuk edecek

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında İtalya'yı konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen ekranlara gelecek.

Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan milli takım, şampiyonaya katılmaya hak kazandı. B Grubu'nda averajla ikinci sırada yer alan ay-yıldızlı ekip, deplasmandaki müsabakada 87-80 mağlup olduğu İtalya'dan rövanşı almaya çalışacak.

Oynadığı 4 karşılaşmanın 3'ünü kazanan ve 1'inden yenilgiyle ayrılan lider İtalya da 2025 Avrupa Şampiyonası bileti aldı.

İLK GALİBİYET 1957'DE

A Milli Basketbol Takımı, İtalya'ya karşı resmi maçlardaki ilk galibiyetini 1957'de elde etti.

Milliler, Bulgaristan'da düzenlenen 1957 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile yaptığı klasman maçında sahadan 57-50 galibiyetle ayrıldı.

İKİNCİ GALİBİYET 58 YIL SONRA GELDİ

Türkiye, İtalya önünde ikinci ve son galibiyetini 58 sene sonra elde etti. 1957'de oynanan maçı kazanmasının ardından rakibine hiç üstünlük kuramayan milliler, galibiyet özlemine 2015'te son verdi.

Ay-yıldızlılar, 2015 Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda oynadığı ilk müsabakayı 89-87 kazanarak İtalya'yı yarım asrı aşkın sonra mağlup etmeyi başardı.

İTALYA İLE 61. MAÇ

A Milli Basketbol Takımı, İtalya ile 61. kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye, "Gök Mavililer" ile yaptığı 60 maçın 9'unu kazanırken, 51'inde ise parkeden yenilgiyle ayrıldı.

İtalya ile tarihinde ilk kez 1949 yılında Napoli'de Mairano Kupası'nda karşılaşan milliler, rakibine 20 sayı (49-29) farkla mağlup oldu.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın yarın İtalya, 23 Şubat Pazar günü de deplasmanda İzlanda ile yapacağı maçların aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Shane Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan (Beşiktaş Fibabanka), David Mutaf (Bursaspor Yörsan), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray), Muhsin Yaşar (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Emre Melih Tunca (Türk Telekom), Erten Gazi (Dinamo Sassari), Onuralp Bitim (Bayern Münih), Cedi Osman (Panathinaikos AKTOR)