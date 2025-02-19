Hidayet Türkoğlu’ndan F.Bahçe’ye uyarı geldi: Yaptırımdan çekinmeyiz

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın medya gününde açıklamalarda bulundu.Türkoğlu,diye konuştu. Şubat ayının kendileri için güzel geçtiğini de dile getiren TBF Başkanı Türkoğlu, "Kadın Milli Takımımız grubunu namağlup tamamlayarak bizi gururlandırdı.ifadelerini kullandı.