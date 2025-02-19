Hidayet Türkoğlu’ndan F.Bahçe’ye uyarı geldi: Yaptırımdan çekinmeyiz

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın medya gününde açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin, milli takıma oyuncu göndermeme kararında ısrarcı olmasını eleştiren
Türkoğlu, "Sürecin bu kadar uzaması bizi de şaşırttı. Avrupa Şampiyonası'na giderken bu tutum aynı şekilde devam ederse yönetimsel olarak yaptırımlarımız konusunda, sporcularımıza da aynı şekilde olmak üzere hiçbir şeyden çekinmeyeceğimizi duyurmak isteriz"
diye konuştu. Şubat ayının kendileri için güzel geçtiğini de dile getiren TBF Başkanı Türkoğlu, "Kadın Milli Takımımız grubunu namağlup tamamlayarak bizi gururlandırdı. Alperen Şengün'ü de All Star'ı hak ettiği ve ülkemizi gururlandırdığı için tebrik ediyorum. Umarım ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam eder"
ifadelerini kullandı.