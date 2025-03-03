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Giriş Tarihi: 3.3.2025

Alperen daha ne yapsın!

Milli basketbolcu, S.Kings karşısında 30 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 1 blokla oynasa da mağlubiyeti engelleyemedi

Alperen daha ne yapsın!
Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, NBA'da izleyenleri büyülemeye devam ediyor. Sacramento Kings'i konuk eden Houston Rockets, müsabakayı 113-103 kaybederken Alperen'in performansı karşılaşmaya damga vurdu. 22 yaşındaki Alpi, 37 dakika süre alırken maçın en skorer ismi olmayı başardı. 30 sayı atan milli basketbolcu 10 ribaunt, 5 asist ve 1 blokla da gözlerin pasını sildi. Ancak Batı Konferansı'nda takımı Houston Rockets, 23. yenilgisini yaşadı. Alperen 57 maçta 19.1 sayı, 10,6 ribaunt ve 4,8 asist ortalaması yakaladı.
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Alperen daha ne yapsın!
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