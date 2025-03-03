Alperen daha ne yapsın!

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, NBA'da izleyenleri büyülemeye devam ediyor.Alperen'in performansı karşılaşmaya damga vurdu. 22 yaşındaki Alpi, 37 dakika süre alırken maçın en skorer ismi olmayı başardı. 30 sayı atan milli basketbolcu 10 ribaunt, 5 asist ve 1 blokla da gözlerin pasını sildi. Ancak Batı Konferansı'nda takımıAlperen 57 maçta 19.1 sayı, 10,6 ribaunt ve 4,8 asist ortalaması yakaladı.