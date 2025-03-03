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Giriş Tarihi: 3.3.2025 10:19 Son Güncelleme: 3.3.2025 10:19

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, salı ve Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak.

İHA
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, salı ve çarşamba günü oynanacak.

Devler Ligi'nde son 16 turu rövanş müsabakaları ise 11-12 Mart tarihlerinde yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:

SALI

20.45 Club Brugge - Aston Villa
23.00 Borussia Dortmund - Lille
23.00 PSV Eindhoven - Arsenal
23.00 Real Madrid - Atletico Madrid

5 MART ÇARŞAMBA

20.45 Feyenoord - Inter
23.00 Bayern Münih - Bayer Leverkusen
23.00 Benfica - Barcelona
23.00 Paris Saint-Germain - Liverpool

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor
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