Anelka'dan olay Galatasaray açıklaması: "İnşallah daha çok..."

Fenerbahçe'de de forma giymiş eski futbolcu Nicolas Anelka, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Fransız eski futbolcu, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada olay ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar...

ANELKA: "İNŞALLAH G.SARAY..."

Paris Basket - Fenerbahçe Beko maçını izlemek için salona gelen Anelka ilk olarak "Basketbolu takip ediyor musun?" sorusunu yanıtladı. Eski oyuncu, "Çok değil. Fenerbahçe olduğu için geldim. Fenerbahçe'yi oynarken görmek beni hep mutlu ediyor. Futbolda da Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Bugün de basketbolda." dedi.

"İNŞALLAH G.SARAY DAHA ÇOK KAYBEDER"

Açıklamalarına devem eden Fransız futbolcu şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe'nin iyi oynadığını düşünüyorum. İyi bir hocanız var. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında büyük bir mücadele olacak. Galatasaray'ın hafta sonu puan kaybettiğini gördüm. İnşallah Galatasaray daha çok puan kaybeder, Fenerbahçe de maçlarını kazanmaya devam eder. Neden olmasın? Belki de sezon sonunda şampiyon olurlar.

TARAFTARA MESAJ

Türkiye'deki taraftarları hala çok seviyorum. Özellikle Fenerbahçe taraftarlarını. Onları çok özledim. Umarım en yakın zamanda Türkiye'de görüşürüz"