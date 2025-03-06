Fenerbahçe Beko, deplasmanda kazandı!

EuroLeague 28'inci hafta maçında Olimpia Milano ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Unipol Forum'da oynanan maçı sarı-lacivertliler 100-76 kazandı.

Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-lacivertli ekipte 18 sayı üreten Errick McCollum oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 19'uncu galibiyetini aldı. Olimpia Milano ise 13'üncü kez parkeden mağlup ayrıldı.

SALON: Unipol Forum

OLIMPIA MILANO: Dimitrijevic 2, Mannion 7, Causeur 4, Tonut 6, Bolmaro 8, Leday 11, Ricci 6, Flaccadori 2, Caruso 2, Shields 17, Mirotic 11, Gillespie

FENERBAHÇE BEKO: McCollum 18, Baldwin IV 15, Melli 6, Sertaç Şanlı 5, Hayes-Davis 14, Tarık Biberovic 8, Hall 10, Guduric 4, Bango 8, Colson 8, Birch 4, Pierre

1'İNCİ PERİYOT: 19-24

DEVRE: 37-53

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-76