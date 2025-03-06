NBA’de Cleveland, play-off’a kalmayı garantileyen ilk takım oldu

NBA'ye 8 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda konuk ettiği Miami Heat'i 112-107 yenen Cleveland Cavaliers, üst üste 12. maçını kazandı. Cavaliers, 2024-2025 sezonunda play-off vizesi alan ilk takım olma başarısı gösterdi.

Ev sahibi takımda Donovan Mitchell 26 sayı, Darius Garland da 15 sayı ve 10 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Konuk ekipte Bam Adebayo'nun 34 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

PAYTON PRİTCHARD VE DERRİCK WHİTE İKİLİSİNDEN REKOR

Boston Celtics, Portland Trail Blazers'ı konuk ettiği maçtan 128-118 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Payton Pritchard ve Derrick White, toplamda 84 sayı üreterek galibiyetin mimarı oldu. Müsabakada Payton Pritchard 43, Derrick White ise 41 sayıyla oynadı.

Pritchard ve White, bir maçta 40'ardan fazla sayı atan ilk Boston Celtics ikilisi olarak tarihe geçti.

ANTETOKOUNMPO 20 BİN SAYIYA ULAŞAN 52. OYUNCU OLDU

Milwaukee Bucks, Dallas Mavericks'i ağırladığı maçı 137-107 kazandı.

Ev sahibi takımda 32 sayı ve 15 ribauntla oynayan Giannis Antetokounmpo, 20 bin sayıya ulaşan 52. NBA oyuncusu oldu.

Antetokounmpo; LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant, Wilt Chamberlain ve Michael Jordan'dan sonra 20 bin sayıyı geçen en genç 6. oyuncu olmayı başardı.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Utah Jazz: 125-122

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 112-107

Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves: 110-125

Boston Celtics-Portland Trail Blazers: 128-118

Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks: 137-107

Denver Nuggets-Sacramento Kings: 116-110

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 103-120

Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 123-115