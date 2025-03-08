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Giriş Tarihi: 9.3.2025 02:10

Bayer Leverkusen 22 maçta sonra kaybetti!

Bundesliga'da 25. hafta maçında son şampiyon Bayer Leverkusen evinde Werder Bremen'i ağırladı. Rakibine 2-0 mağlup olan Leverkusen, 22 maçlık yenilmezlik serisini de kaybetti.

Bayer Leverkusen 22 maçta sonra kaybetti!

Bundesliga'daki bir diğer maçta Bayer Leverkusen, BayArena'da konuk ettiği Werder Bremen'e 2-0 mağlup oldu. Maçın henüz 7. dakikasında konuk ekip, Romano Schmid'in golüyle öne geçti.

BAYER LEVERKUSEN LİGDE 22 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Aradığı beraberlik golünü bir türlü bulamayan Xabi Alonso'nun öğrencileri, Justin Njinmah'ın 90+4. dakikadaki golüne engel olamadı ve sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Ligde 22 maç sonra kaybeden ikinci sıradaki Bayer Leverkusen, 53 puanda kaldı. Puanını 33'e yükselten Werder Bremen ise 12. sırada bulunuyor.

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Bayer Leverkusen 22 maçta sonra kaybetti!
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