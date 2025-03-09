Fenerbahçe Beko’dan rahat galibiyet!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkim'e konuk oldu.
Mücadeleyi sarı-lacivertliler 88-75'lik galibiyetle tamamladı.
Salon: ENKA
Hakemler: Zafer Yılmaz, Tolga Edis, Burak Yılmaz
Aliağa Petkimspor: Russell 11, Tyree 26, Karahan Tuan Efeoğlu, Aldridge, Salinas 16, Dotson 9, Williams 6, Troy Selim Şav 3, Yavuz Gültekin 4, Kılıçarslan Şenkahya, Anıl Osman Cevahir
Fenerbahçe Beko: McCollum 9, Sertaç Şanlı 6, Hayes-Davis 6, Tarık Biberovic 13, Guduric 16, Metecan Birsen, Baldwin 8, Melli 7, Melih Mahmutoğlu 9, Hall 12, Birch 2, Mert Emre Ekşioğlu
1. Periyot: 15-24
Devre: 33-49
3. Periyot: 53-60