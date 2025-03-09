Fenerbahçe Opet derbide Beşiktaş’ı farklı mağlup etti!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe Opet'e 91-63 mağlup oldu. Bu galibiyetle sarı-lacivertliler, normal sezonu lider tamamlamayı garantiledi.
SALON: Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi
HAKEMLER: Kerem Baki, Yücel Çilingir, Erdoğan Çelebi
BEŞİKTAŞ: Elif 13, Peterson 15, Gizem 12, Lazic 7, Winterburn 10, Özge 3, Hatice 3, Zeynep
FENERBAHÇE OPET: Williams 25, Meesseman 18, Allemand 13, Sevgi 12, Tilbe 11, Sudenur 5, Selen 5, Ayşe 2, Olcay, İrem, Ece
1'İNCİ PERİYOT: 18-19
DEVRE: 41-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-68