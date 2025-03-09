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Giriş Tarihi: 9.3.2025 16:21

Fenerbahçe Opet derbide Beşiktaş'ı farklı mağlup etti!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe Opet'e 91-63 yendi.

DHA
Fenerbahçe Opet derbide Beşiktaş’ı farklı mağlup etti!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe Opet'e 91-63 mağlup oldu. Bu galibiyetle sarı-lacivertliler, normal sezonu lider tamamlamayı garantiledi.

SALON: Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi

HAKEMLER: Kerem Baki, Yücel Çilingir, Erdoğan Çelebi

BEŞİKTAŞ: Elif 13, Peterson 15, Gizem 12, Lazic 7, Winterburn 10, Özge 3, Hatice 3, Zeynep

FENERBAHÇE OPET: Williams 25, Meesseman 18, Allemand 13, Sevgi 12, Tilbe 11, Sudenur 5, Selen 5, Ayşe 2, Olcay, İrem, Ece

1'İNCİ PERİYOT: 18-19

DEVRE: 41-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-68

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Fenerbahçe Opet derbide Beşiktaş'ı farklı mağlup etti!
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