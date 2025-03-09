Potada Beşiktaş, Mersinspor’u 93 - 99 mağlup etti!

Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Mersin Spor Kulübü, Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmayı Beşiktaş 99-93 kazandı.

Beşiktaş Fibabanka'da Dustin Sleva 19 sayı 14 ribaund, Kyle Allman 19 sayı 4 asist, Berk Uğurlu 13 sayı 4 asist, Uros Plavsic ile Emanuel Terry 9, Jonah Mathews ise 7 sayı 3 ribaund ile oynadı.

Bu sonucun ardından siyah beyazlılar 15. galibiyetini, Mersin Spor ise 9. yenilgisini aldı.

MERSİN SPOR: Olaseni 23, Cobbs 24, Pineiro 11, Efianayi 15, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 7, Cruz 9, Tevfik Akdamar 2

BEŞİKTAŞ: Allman 19, Matheus 7, Plavsiç 9, Needham 11, Berk Uğurlu 13, Yiğit Arslan 4, Morgan 8, Sleva 19, Kerem Konan, Terry 9

1'İNCİ PERİYOT: 26-18

DEVRE: 50-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-70

5 FAUL: Kartal Özmızrak, Emre Tanışan (MKS), Sleva (Beşiktaş)