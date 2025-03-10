Panathinaikos’a ikinci Türk! Selen Erdem resmen açıklandı...

Panathinaikos, kadın basketbol takımı başantrenörlüğü görevine Türk antrenör Selen Erdem'in getirildiğini açıkladı.

Panathinaikos Kulübü'nden yapılan açıklamada "Selen Erdem, şanlı takımın tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olacak." denildi.

Yunanistan Ligi ekiplerinden PAS Giannina'dan sonra Panathinaikos'a imza atan Selen Erdem "Panathinaikos'a geldiğim için çok mutlu ve onurluyum. Büyük bir geçmişi olan harika kulüp ve bu yeni sayfa için heyecanlıyım. Panathinaikos taraftarının ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum ve takım için her şeyimi vereceğime, birlikte başarı için mücadele edeceğimize söz veriyorum." dedi.

Panathinakios'un erkek basketbol takımının başında da Ergin Ataman bulunuyor.