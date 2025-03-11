Bahçeşehir Koleji, EuroCup’ta yarı finale yükseldi

Bahçeşehir Koleji, EuroCup çeyrek finalinde Cedevita Olimpija'yı 19 sayı geriden gelip 85-81 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Mücadelenin en skorer ismi Bahçeşehir Koleji'nde 20 sayı kaydeden Marko Simonovic oldu. 14 sayı kaydeden Tyler Cavanaugh ve 10 sayı atan Furkan Korkmaz da galibiyette önemli rol oynadı.

Cedevita Olimpija'da ise Danilo Tasic 14 sayı, DeVante Jones 12 sayı, Devin Robinson ve DJ Stewart 11 sayı ile mücadele etti.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Ioannis Foufis, Robert Vyklicky, Steve Bittner

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 9, Şehmus Hazer 2, Massinburg 6, Simonovic 20, Ponitka 4, Odiase 5, Furkan Korkmaz 10, Cavanaugh 14, Kenan Sipahi 6, Bouteille 9

CEDEVİTA OLIMPIJA: Stewart 11, Robinson 11, Jones 12, Radovic 5, Nikolic 10, Glas 6, Lemar 5, Beringer, Stipanovic 7, Tasic 14,

1'İNCİ PERİYOT: 7-24

DEVRE: 38-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-65