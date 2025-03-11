Panathinaikos Kulübü Türklere emanet

Yunanistan liginde daha önce Pas Giannia'yı Yunanistan Kupası finaline taşıyan Selen Erdem'in Panathinaikos ile anlaşması, Yunanistan spor tarihine bir ilk olarak geçti.

Panathinaikos Kulübü'nden yapılan açıklamada "Selen Erdem, şanlı takımın tarihindeki ilk yabancı başantrenör olacak" ifadelerine yer verildi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Erdem, www.pao1908.com sitesine yaptığı açıklamada, "Panathinaikos'a gelmekten çok mutluyum ve bu benim için bir onur. Bu, uzun bir geçmişi olan harika bir kulüp ve bu yeni bölüm için heyecanlıyım. Panathinaikos taraftarının ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum ve takım için her şeyimi vereceğime ve birlikte başarı için mücadele edeceğimize söz veriyorum" dedi.

İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Yeni takımının başında dün ilk antrenmanına çıkan Selen Erdem, Panathinaikos Erkek Basketbol Takımı başantrenörlüğü yapan Ergin Ataman'dan sonra Yunan takımında ikinci Türk antrenör oldu.

ERKEK TAKIMINI ERGİN ATAMAN ÇALIŞTIRIYOR

Panathinaikos Erkek Basketbol Takımının başına getirilen Ergin Ataman, geçen sene kariyerinin üçüncü EuroLeague şampiyonluğunu burada yaşamıştı.

Anadolu Efes'i çalıştırdığı 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında EuroLeague şampiyonu olan ve lk Türk antrenör olarak tarihe adını yazdıran Ataman, geçen sene de Panathinaikos ile kupa sevinci yaşayarak başka bir ilke daha imza atmıştı.

CEDİ VE ÖMER FARUK DA TAKIMDA

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos Erkek Basketbol Takımı kadrosunda Türk Milli Takımı'nın iki yıldız oyuncusu Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven de bulunduruyor.

İBRAHİM KUTLUAY DA OYNADI

Panathinaikos Kulübünün Türk sporcularla bağı ise eskiye dayanıyor. 2000'li yıllarda Panathinaikos'a transfer olan İbrahim Kutluay 2002 EuroLeague final Four'unda EuroLeague şampiyonluğu yaşayan ilk Türk basketbolcu olmuştu.

Diğer taraftan Fatih Terim de geçtiğimiz yıllarda Panathinaikos Futbol Takımı'nı çalıştırmış, çıktığı 26 maçta 14 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik almıştı. Tecrübeli teknik adam ayrıca takımını Yunanistan Kupası'nda finale çıkarmıştı.