THY Euroleague’de 29. hafta heyecanı başlıyor! İşte program...

THY Euroleague'de 29. hafta yarın oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak. Fenerbahçe, sahasında ASVEL ile Anadolu Efes ise deplasmanda Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak.

Euroleague'de bu hafta Yunan derbisi oynanacak ve Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, lider Olympiakos'a konuk olacak.

THY Euroleague'de 29. hafta programı şöyle:

YARIN

20.45 Fenerbahçe - ASVEL

21.00 Kızılyıldız - Olimpia Milano

21.00 Zalgiris Kaunas - Paris Basketball

22.00 ALBA Berlin - Baskonia

22.05 Maccabi Tel Aviv - Monaco

22.30 Virtus Bologna - Real Madrid



14 MART CUMA

22.15 Olympiakos - Panathinaikos

22.30 Bayern Münih - A. Efes

22.45 Barcelona - Partizan