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Giriş Tarihi: 12.3.2025 11:48

THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı başlıyor! İşte program...

THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı yarın ve 14 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Fenerbahçe, Fransız ekibi ASVEL'i ağırlayacak. A. Efes de Almanya'da Bayern Münih ile karşılaşacak.

İHA
THY Euroleague’de 29. hafta heyecanı başlıyor! İşte program...

THY Euroleague'de 29. hafta yarın oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak. Fenerbahçe, sahasında ASVEL ile Anadolu Efes ise deplasmanda Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak.

Euroleague'de bu hafta Yunan derbisi oynanacak ve Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, lider Olympiakos'a konuk olacak.

THY Euroleague'de 29. hafta programı şöyle:

YARIN

20.45 Fenerbahçe - ASVEL
21.00 Kızılyıldız - Olimpia Milano
21.00 Zalgiris Kaunas - Paris Basketball
22.00 ALBA Berlin - Baskonia
22.05 Maccabi Tel Aviv - Monaco
22.30 Virtus Bologna - Real Madrid

14 MART CUMA

22.15 Olympiakos - Panathinaikos
22.30 Bayern Münih - A. Efes
22.45 Barcelona - Partizan

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THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı başlıyor! İşte program...
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