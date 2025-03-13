Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko 92-82 LDLC ASVEL
Giriş Tarihi: 13.3.2025 23:06

Fenerbahçe Beko 92-82 LDLC ASVEL

Euroleague'in 29. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko evinde Fransız ekibi Asvel'i konuk etti. Maçta daha etkili taraf olan sarı-lacivertliler rakibin 92-82 mağlup etti. Fenerbahçe Beko, Euroleague'deki son 12 maçın 10'unu kazanmayı başardı.

DHA
Fenerbahçe Beko 92-82 LDLC ASVEL

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 29'uncu haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi LDLC ASVEL'i 92-82 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi konuk ekipte 20 sayı üreten Joffrey Lauvergne oldu.

Ev sahibinde ise Wade Baldwin IV 15 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko üst üste 3'üncü, toplamda ise 20'nci galibiyetini aldı. LDLC ASVEL ise 18'inci yenilgisini yaşadı.

ENERBAHÇE BEKO: McCollum 10, Baldwin IV 15, Melli 9, Sertaç Şanlı 9, Hayes-Davis 8, Tarık Biberovic 6, Hall 8, Guduric 9, Bango 8, Colson 10, Birch

LDLC ASVEL: Harrison 3, Lee 7, Lauvergne 20, Ajinca 3, Jackson, De Colo 13, Sako 10, Roberson 11, Lighty 5, Black 2, Bentil 8

1'İNCİ PERİYOT: 30-23

DEVRE: 49-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-60

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Beko 92-82 LDLC ASVEL
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz