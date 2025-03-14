Fenerbahçe Beko Asvel’ı yıktı

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Fransa temsilcisi LDLC Asvel'i 92-82 mağlup etti.Rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Kanarya, soyunma odasına da 49-44 önde girdi. Sarılacivertli takımdaErrick McCollum ile Bonzie Colson'un 10'ar sayılık performansları galibiyette ön plana çıktı. Asvel'de ise Joffrey Lauvergne'nin 20, Nando De Colo'nun 13 sayısı kazanmaya yetmedi. Fenerbahçe gelecek hafta yine bir Fransız takımı Monaco'nun konuğu olacak.