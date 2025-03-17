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Giriş Tarihi: 17.3.2025 11:31

THY EuroLeague'de 30. hafta heyecanı başlayacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 30. hafta heyecanı yarın bir maçla başlayacak.Fenerbahçe Beko, 20 Mart Perşembe günü Monaco'ya konuk olacak . Anadolu Efes ise 21 Mart Cuma günü deplasmanda Partizan ile karşılaşacak

AA
THY EuroLeague’de 30. hafta heyecanı başlayacak

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 30. hafta maçları, yarın, 20 ve 21 Mart'ta oynanacak.

Türk temsilcilerden Fenerbahçe Beko, 20 Mart Perşembe günü Fransa'nın Monaco takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes ise 21 Mart Cuma günü Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk olacak.

Program

THY Avrupa Ligi'nde 30. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

22.30 Paris Basketbol (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

20 Mart Perşembe:

21.00 Olympiakos (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)

21.00 Monaco (Fransa)-Fenerbahçe Beko

22.15 Maccabi Playtika (İsrail)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

22.30 Baskonia (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

22.45 Real Madrid (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa)

21 Mart Cuma:

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-ALBA Berlin (Almanya)

22.30 Barcelona (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)

22.45 Partizan (Sırbistan)-Anadolu Efes

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THY EuroLeague'de 30. hafta heyecanı başlayacak
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