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Giriş Tarihi: 18.3.2025 22:26 Son Güncelleme: 18.3.2025 22:26

Galatasaray evinde Rytas Vilnius engelini geçti!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci hafta maçında Litvanya'nın Rytas Vilnius takımını sahasında 89-81 yendi.

AA
Galatasaray evinde Rytas Vilnius engelini geçti!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci hafta maçında Litvanya'nın Rytas Vilnius takımını sahasında 89-81 mağlup etti.

Bu sonuçla grupta üçüncü galibiyetini elde eden sarı-kırmızılı takım, ikinci sıraya yükseldi.

Galatasaray gruptaki son müsabakasında Manisa Basket Divissa'yı konuk edecek.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Julio Anaya (Panama), Lorenzo Baldini (İtalya), Martin Vulic (Hırvatistan)

Galatasaray: Young 5, Wallace 15, Palmer 18, Buğrahan Tuncer 5, Delgado 6, Cummings 22, Blumbergs 3, Izundu 11, Göksenin Köksal 4, Samet Geyik

Rytas Vilnius: Flagg 7, Radzevicius 11, Cole 25, Enoch 2, Paliukenas 3, Normantas 12, Jackson-Cartwright 8, Gudaitis 2, Masiulis 1, Sargiunas 10

1. Periyot: 24-23

Devre: 38-36

3. Periyot: 59-59

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Galatasaray evinde Rytas Vilnius engelini geçti!
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