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Giriş Tarihi: 18.3.2025 12:49

Philadelphia 76ers'ta Paul George sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ın skorer oyuncusu Paul George, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.

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Philadelphia 76ers’ta Paul George sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı!

76ers'ın açıklamasına göre sol adduktor kası ve dizine enjeksiyon yapılan George, 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Tecrübeli basketbolcu, Doğu Konferansı'nda 23 galibiyet, 45 mağlubiyetle 13. sırada bulunan 76ers'ın normal sezondaki kalan maçlarında görev yapamayacak.

Kariyerinde 9 kez all-star seçilen George, Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder ve Los Angeles Clippers'ta oynadıktan sonra sezon başında 76ers'a imza attı.

Bu sezon eski performansından uzak görüntü çizen 34 yaşındaki basketbolcu, çıktığı 41 maçta 16,2 sayı, 5,3 ribaunt ve 4,3 asist ortalamalarıyla oynadı.

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Philadelphia 76ers'ta Paul George sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı!
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