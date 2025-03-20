Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı’nda hedef Türkiye Kupası!

Siyah-beyazlı kadın basketbol takımı, Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan derbi maçta Galatasaray'ı 81-67 yenerek Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

Kupanın yarı finalinde Emlak Konut ile yarın Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek Beşiktaş, mücadeleyi kazanarak finale yükselmek istiyor. Siyah-beyazlı kulüpte yönetim kurulu üyesi ve basketbol şube sorumlusu Özkan Arseven, başantrenör Aziz Akkaya ile takım kaptanı Elif Bayram, derbi maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Rakiplerin kendileri için hiçbir zaman önemli olmadığının altını çizen Arseven, "Bizim elimizde bu sezon, lig ve kupa kaldı. İlk hedefi tamamladık. Şimdi yarı finalde de galip gelerek pazar günü finalde kazanmak istiyoruz. Biz büyük bir camiayız. Kupayı müzemize getirmek istiyoruz. Avrupa'da ve ligde şanssız maçlar oynadık. İdare ekibimiz, teknik heyetimiz ve oyuncularımız şu an tamamen Türkiye Kupası'na odaklanmış durumda. Biz seneler sonra camiamıza bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz. Şampiyonluğu hedefliyoruz." diye konuştu.

Basketbol Süper Ligi'nde Emlak Konut ile oynadıkları iki maçta da mağlup olduklarını hatırlatan Özkan Arseven, "Bu tabii ki kaybedeceğiz anlamına gelmez. Lig farklı, kupa gibi organizasyonlar farklı oluyor. Oyuncular da farklı bir mantalite ile yaklaşıyor. Biz Emlak Konut ile yarın oynayacağımız maçı kazanmak istiyoruz. Bizim için rakip hiç önemli değil. Finalde ÇBK Mersin ya da Fenerbahçe Opet gelecek. İkisi de güçlü rakip. Biz rakip ayırt etmeksizin iki takımı da yenecek güçteyiz." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında gösterilen mücadeleden dolayı mutluluğunu dile getiren Arseven, "Kupayı getirmek istiyoruz ama tabii ki bunlar mücadeleyle olacak şeyler. Beşiktaş mücadelesi budur. Sezon başından bu yana oyuncularımızdan istediğimiz mücadele aslında buydu. Bunu da bu maç gösterdiler. Ter döktüler, sonuna kadar kupayı hak ediyorlar. Adım adım inşallah, finalde kazanıp kupayı Akatlar'a getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AZİZ AKKAYA: İYİ TAKIMLAR TELAFİSİ OLMAYAN MAÇLAR OYNAR

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Aziz Akkaya, iyi bir kadroya sahip olduklarını belirterek, sezon başından bu yana kupayı hedefledikleri aktardı.

Son bir ayda tam takım olarak antrenman yapamadıklarını anlatan Akkaya, şunları kaydetti:

"Çok fazla sakatımız var ama ben takımıma güveniyorum. İyi bir takımımız ve iyi bir kadromuz var. Dana Evans oynamamasına rağmen Alexis Peterson, Temitope Fagbenle ve Özge Özışık bize çok katkı yaptı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok inanan bir takım. Takım olmamız ve enerji lazımdı. Biz son üç maçta bu karşılaşmaya hazırlanıyorduk. Belki o maçları kaybettik çok fazla tepki gördük ama sıralamamızı fazla etkilemiyordu. İyi takımlar telafisi olmayan maçlar oynar. Bu maçın telafisi yoktu. Demek ki biz de iyi bir takımız."

Emlak Konut ile zor bir maçta karşılaşacaklarını anlatan 57 yaşındaki başantrenör, "Emlak Konut iyi bir takım. Bizi ligde iki kez yendiler. Edirne'de çok fazla Beşiktaş taraftarı var. Bütün taraftarları maça bekliyorum. Sezon başından beri hedefimiz kupa" dedi.

Takımdaki eksiklere yönelik bir soruya Aziz Akkaya, "Dana Evans yarı finalde oynayamayacak. Mihaela Lazic de tercihti. Dört yabancı oyuncu oynayabiliyor. Tercih yaptık. Diğer oyuncuları tercih ettik. Bundan sonra da oyuna katkılarını bekliyoruz." yanıtını vererek konuşmasını tamamladı.

ELİF BAYRAM: RAKİP SEÇMİYORUZ

Beşiktaş BOA'nın kaptanı Elif Bayram, takımıyla gurur duyduğunu ve yarı finale çıktıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

23 yaşındaki basketbolcu, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Bu kupayı almak istiyoruz. Umarım kazanan biz oluruz. Yarı final mücadelesini de en iyi şekilde geçip finale çıkmak istiyoruz. Takımımla gurur duyuyorum. İnşallah daha güzel basketbol oynayarak finale çıkan taraf biz oluruz." diye konuştu.

Hedeflerinin finale yükselmek olduğunu anlatan Elif Bayram, "Finalde ÇBK Mersin ya da Fenerbahçe Opet ile karşılaşacağız. Rakip seçmiyoruz. Umarım finale çıkan taraf biz oluruz. Bunu da o zaman düşünürüz. Li geçen sene takım arkadaşımdı, çok iyi bir oyuncu. Saygı duyulası bir oyunu var. Onu tutmak çok zordu. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF İLK ŞAMPİYONLUK

Siyah-beyazlı takım, 1992-1993 sezonundan itibaren düzenlenen ve dört kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda ilk şampiyonluğun peşinde. Daha önce 1996-1997, 2001-2002, 2004-2005 ve 2006-2007 sezonlarında final oynayan "Kara kartal", söz konusu maçlarda rakiplerine kaybederek kupada ikinci oldu.

Çeyrek finalde Galatasaray'ı eleyen Beşiktaş, yarın yarı finalde Emlak Konut ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek adını finale yazdırmak istiyor.