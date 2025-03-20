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Giriş Tarihi: 21.3.2025 00:54

NBA ekibi Boston Celtics, rekor bedelle satıldı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics, ABD'li iş insanı Bill Chisholm öncülüğündeki konsorsiyum tarafından 6,1 milyar dolarlık rekor bedelle satın alındı.

AA
NBA ekibi Boston Celtics, rekor bedelle satıldı!

ABD basınında yer alan haberlere göre, NBA ekiplerinden Boston Celtics el değiştirdi. Bu anlaşmayla Kuzey Amerika spor tarihinin en yüksek bedelli kulüp satışı gerçekleştirildi.

Grousbeck ailesi tarafından 2002'de 360 milyon dolara satın alınan Celtics, 23 yıl sonra 6,1 milyar dolar karşılığında Bill Chisholm öncülüğündeki konsorsiyuma satıldı.

Celtics, 18 şampiyonlukla NBA tarihinin en başarılı takımı konumunda bulunuyor.

Jayson Tatum, Jaylen Brown, Kristaps Porzingis ve Al Horford gibi isimleri kadrosunda bulunduran son şampiyon Celtics, bu sezon 50 galibiyet, 19 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alıyor.

Daha önce Amerikan Futbolu Ligi (NFL) ekibi Washington Commanders, 6,05 milyar dolara satılmıştı. Bir diğer NBA ekibi Phoenix Suns ise 4 milyar dolar bedelle el değiştirmişti.

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NBA ekibi Boston Celtics, rekor bedelle satıldı!
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