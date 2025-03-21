Boston Celtics rekor bedelle satıldı!

Amerika Birleşik Devletleri basınına göre, NBA'in son şampiyonu Boston Celtics'in el değiştirdiği belirtildi.

Yapılan anlaşmayla Kuzey Amerika spor tarihinin en yüksek bedelli kulüp satışı gerçekleştirildi.

Grousbeck ailesi tarafından 2002'de 360 milyon dolara satın alınan Celtics, 23 yıl sonra 6,1 milyar dolar karşılığında Bill Chisholm öncülüğündeki konsorsiyuma satıldı.