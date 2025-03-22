Franck Ribery futbola geri dönüyor! İşte yeni görevi...

2022 yılında İtalyan ekibi Salernitana'da kariyerini sonlandıran Fransız eski futbolcu Franck Ribery futbola geri dönmeye hazırlanıyor. Fransız L'Equipe gazetesine röportaj veren Ribery, yeni görevi için ipuçları verdi.
YENİ GÖREVİ BELLİ OLUYOR
Franck Ribéry, Zinédine Zidane ile yeni bir maceraya çıkmaya hazırlanıyor. Zidane'ın 2026 Dünya Kupası'ndan sonra Didier Deschamps'ın yerine geçeceği yazılırken, Ribery'nin de onun yardımcısı olma ihtimali konuşuluyor. Bu konu hakkında konuşan Ribery, "Zizou ile birlikte olmak her zaman heyecan verici! Umarım bu gerçekleşir çünkü Zizou Fransız futbolunun başına gelebilecek en iyi şey" dedi.
Aralarındaki ilişki 2006'daki Almanya Dünya Kupası'na kadar uzanıyor. O zamanlar genç bir yetenek olan Ribéry'nin Zidane ile ilk karşılaşmasına dair güzel anıları var: "Küçük bir çocuktum, oturduğum sitenin delikanlısı olan Zizou beni hemen çok rahatlatmıştı."
LİSANS EĞİTİMİ ALIYOR
Şu anda Coverciano'da (İtalyan teknik merkezi) eğitimde olan Ribéry, UEFA Pro Lisansı almaya hazırlanıyor. Aldığı eğitim için konuşan Ribery "Öğrenme tevazusuna ve bilgi aktarma tutkusuna sahibim" açıklamasını yaptı. 17-20 yaş grubuyla veya üst düzey bir teknik ekipte olası bir pozisyon alabileceğine inanıyor. Kendi ifadesine göre, bu, Fransa Milli Takımı'nı düşünmeden önce ideal bir aşama olacak. (Goal)