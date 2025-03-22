Franck Ribery futbola geri dönüyor! İşte yeni görevi...

Aralarındaki ilişki 2006'daki Almanya Dünya Kupası'na kadar uzanıyor. O zamanlar genç bir yetenek olan Ribéry'nin Zidane ile ilk karşılaşmasına dair güzel anıları var: "Küçük bir çocuktum, oturduğum sitenin delikanlısı olan Zizou beni hemen çok rahatlatmıştı."

LİSANS EĞİTİMİ ALIYOR

Şu anda Coverciano'da (İtalyan teknik merkezi) eğitimde olan Ribéry, UEFA Pro Lisansı almaya hazırlanıyor. Aldığı eğitim için konuşan Ribery "Öğrenme tevazusuna ve bilgi aktarma tutkusuna sahibim" açıklamasını yaptı. 17-20 yaş grubuyla veya üst düzey bir teknik ekipte olası bir pozisyon alabileceğine inanıyor. Kendi ifadesine göre, bu, Fransa Milli Takımı'nı düşünmeden önce ideal bir aşama olacak. (Goal)