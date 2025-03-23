Bakan Bak, Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası’nı kazanan ÇBK Mersin’i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Emlak Konut'u 85-64 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan ÇİMSA ÇBK Mersin'i tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunda, Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen final maçını kazanarak kupayı müzesine götüren ÇBK Mersin'i tebrik ederim. Final maçında mücadele eden Emlak Konut'a ve dörtlü final organizasyonunda parkeye çıkarak sporseverlere keyifli anlar yaşatan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.