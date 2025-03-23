Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i tek sayı farkla yendi!

Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırladı. Mücadele karşılıklı bulunan sayılarla başlasa da periyodun sonuna doğru rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, ilk periyodu 20-14 üstün geçti.

Dengeli geçen ikinci periyodun ardından Anadolu Efes, soyunma odasına 43-39 önde gitti. Fenerbahçe üçüncü periyoda etkili başlayarak öne geçse de son çeyreğe 65-64 geride girdi. Büyük bir çekişmeye sahne olan son periyodun ardından Fenerbahçe Beko, maçı 82-81 kazandı.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz

ANADOLU EFES: Bryant 20, Thompson 3, Ercan Osmani 9, Erkan Yılmaz 6, Oturu 16, Larkin 11, Nwora 5, Smits 8, Rıdvan Öncel, Doğuş Özdemiroğlu, Willis 3

FENERBAHÇE BEKO: Melih Mahmutoğlu 12, Colson 15, Guduric 12, Zagars 8, Sertaç Şanlı 3, Tarık Biberovic 12, Baldwin 9, Melli 5, Metecan Birsen 2, McCollum 4

1'İNCİ PERİYOT: 20-14

DEVRE: 43-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-64