Kupa ÇBK Mersin’in!

ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon belli oldu. Edirne Yeni Kapalı Salonu'nda oynanan finalde ÇİMSA ÇBK Mersin, tarihinde ilk kez son ikiye kalan Emlak Konut'u 85-64'lük farklı skorla mağlup ederek mutlu sona ulaştı.
Daha önce 2021-22'de bu kupayı müzesine götüren Mersin ekibi, böylelikle ikinci kez ipi göğüsledi. Akdeniz temsilcisi, maç boyunca Emlak Konut'a büyük üstünlük sağladı. Devreyi 50-31 önde geçerken ikinci yarıda da ivmesini düşürmedi.
Dış atışlardan bulduğu basketlerle farklı 28 sayıya yükselten Mersin, son çeyrekte de kendini kabul ettirerek müsabakayı kazandı. 22 sayıyla maça damga vuran şampiyon takımın basketbolcusu Teaira Mccowan, organizasyonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü aldı.