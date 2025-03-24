Kupa ÇBK Mersin’in!

ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon belli oldu. Edirne Yeni Kapalı Salonu'nda oynanan finaldeDaha önce 2021-22'de bu kupayı müzesine götüren Mersin ekibi, böylelikle ikinci kez ipi göğüsledi. Akdeniz temsilcisi, maç boyunca Emlak Konut'a büyük üstünlük sağladı.Dış atışlardan bulduğu basketlerle farklı 28 sayıya yükselten Mersin, son çeyrekte de kendini kabul ettirerek müsabakayı kazandı.