THY Euroleague: Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol’u ağırlayacak!

THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Fenerbahçe Beko ile Paris Basketbol karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Son olarak Fransa ekibi Monaco'ya deplasmanda 91-82 mağlup olan sarı-lacivertliler, yarınki rakibini mağlup etmesi durumunda ilk 6 sırayı garantileyecek ve adını doğrudan play-off'a yazdıracak.

Ligin geride kalan 30 haftasında 20 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, haftaya 2. sırada giriyor.

Konuk ekip ise yaşadığı 17 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 7. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 87-83 kazanmıştı.